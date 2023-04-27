الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة بعد عيد الفطر 2023

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة بعد عيد الفطر 2023 محور اهتمام الراغبين في نزهة جيدة للأطفال خاصة في إجازة نهاية العام والتي ستبدأ خلال أسابيع قليلة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظرا لرغبة الأطفال الشديدة في مشاهدة الحيوانات المختلفة والاستمتاع بمشاهدة أندر النباتات وطيور على مساحة 80 فدانا.

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة بعد عيد الفطر 2023

تستقبل حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة والتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الجمهور عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1444 يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2:30 مساء باستثناء يوم الثلاثاء والذي يعد الإجازة الأسبوعية للحديقة للأفراد فيما يمكنها استقبال أفواج سياحية فقط بنظام الحجز المسبق.

أكدت وزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدد زوار حديقة الحيوان خلال أيام عيد الفطر المبارك نحو 450 ألف زائر، حيث يصل عدد الزوار سنويا نحو 3 ملايين مواطن.

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أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان للمصريين والأجانب

أعلنت وزارة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيمة دخول حديقة الحيوان طوال أيام العام حيث تعد من أرخص رسوم دخول الحدائق في مصر التابعة للدولة خلال عام 2023 وتطل على نهر النيل من الضفة الغربية وهى كما يلي :-

  • قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوانات للمصريين طوال العام نحو 5 جنيهات.
  • قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوانات للأجانب طوال العام نحو 20 جنيها.
  • قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوانات يوم الثلاثاء طوال العام نحو 65 جنيها للمصريين والأجانب نظرا لكونه إجازة الحديقة الأسبوعية ويكون بنظام الحجز المسبق.
  • يتم احتساب التذكرة للأطفال من سن 5 سنوات.
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محتويات حديقة الحيوانات 

يتساءل قطاع عريض من المواطنين عن مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة بعد عيد الفطر 2023 وعن محتوياتها حيث تضم جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية وبحيرات للطيور المعروضة ومتحف يحوى مجموعة نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة وبحيرة للطيور المعروضة داخل الحديقة والتي تعد من سلالات نادرة في العالم.

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