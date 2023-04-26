الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام العمل بمحطات "شرب سوهاج" خلال فترة العيد

شرب سوهاج
شرب سوهاج

أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال فترة الأعياد وأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال تلك الفترة.

قال محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب إن الخط الساخن 125 يعمل على مدار الساعة هذا بالاضافة الى جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة جميع موقع الشركة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب والصرف الصحي التى تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورًا وأنه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

أوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة واتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.egلبحثها وحلها على الفور.

آشعة الاستعداد القصوى التدخلات الطبية الحرجة الدكتور محمد حسن الشرب والصرف الصحي العضو المنتدب المحافظ

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