تناول الفاكهة والخضروات.. 11 نصيحة لبدء الـ"دايت" بعد العيد

الكثير منا يبحثون عن الطريقة الصحيحة التي تستطيع من خلالها أن تبدأ الدايت الخاص بك، خاصة بعد إجازة في عيد الفطر وتناول الكحك والبسكويت إضافة إلى تناول الحلويات طوال شهر رمضان الكريم، لذا في هذه السطور نوضح مجموعة من النصائح من شأنها أن تجعلك تبدء الدايت "الريجيم ".

1. لا تفوت وجبة الإفطار

لن يساعدك تخطي وجبة الإفطار على إنقاص الوزن، قد تفوتك العناصر الغذائية الأساسية .

وقد ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم،لأنك تشعر بالجوع.

2. تناول وجبات منتظمة

وفقًا لموقع "nhs" يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة خلال اليوم على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع، كما أنه يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

3. تناول الكثير من الفاكهة والخضروات

الفاكهة والخضراوات منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.

4. كن أكثر نشاطا

أن تكون نشيطًا هو المفتاح لفقدان الوزن والحفاظ عليه، بالإضافة إلى توفير الكثير من الفوائد الصحية ، يمكن أن تساعد التمارين في حرق السعرات الحرارية الزائدة التي لا يمكنك أن تفقدها من خلال النظام الغذائي وحده.

5. شرب الكثير من الماء

يخلط الناس أحيانًا بين العطش والجوع، يمكن أن ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية إضافية عندما يكون كوب الماء هو ما تحتاجه حقًا.

6. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف أن تساعدك على الشعور بالشبع ، وهي مثالية لفقدان الوزن.

توجد الألياف فقط في طعام النباتات ، مثل الفاكهة والخضار والشوفان وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني والمعكرونة والفول والبازلاء والعدس.

7. اقرأ ملصقات الطعام

يمكن أن تساعدك قراءة الملصقات الغذائية على اختيار الخيارات الصحية، استخدم معلومات السعرات الحرارية لتعرف كيف يتناسب طعام معين مع حصتك اليومية من السعرات الحرارية في خطة إنقاص الوزن.

8. استخدم أطباقا أصغر

يمكن أن يساعدك استخدام أطباق أصغر في تناول كميات أصغر باستخدام أطباق وأوعية أصغر ، قد تتمكن من التعود تدريجيًا على تناول كميات أصغر دون الشعور بالجوع.

يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى تخبر المعدة الدماغ بأنها ممتلئة ، لذا تناول الطعام ببطء وتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع.

9. لا تحظر أي أطعمة

لا تحظر أي أطعمة من خطة إنقاص الوزن ، خاصة تلك التي تحبها. حظر الأطعمة سيجعلك تشتهيها أكثر.

لا يوجد سبب يمنعك من الاستمتاع بالوجبات العرضية طالما بقيت ضمن حدود السعرات الحرارية اليومية .

10. لا تقم بتخزين الوجبات السريعة

لتجنب الإغراء، لا تقم بتخزين الأطعمة السريعة - مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية الحلوة - في المنزل.

بدلاً من ذلك ، اختر الوجبات الخفيفة الصحية ، مثل الفاكهة وكعك الأرز غير المملح وكعك الشوفان والفشار غير المملح أو غير المحلى وعصير الفاكهة.

11. خطط لوجباتك

حاول التخطيط لوجبات الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة للأسبوع، وتأكد من الالتزام بالسعرات الحرارية المسموح بها، قد تجد أنه من المفيد إنشاء قائمة تسوق أسبوعية.