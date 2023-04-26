الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مكان وموعد معرض الزهور 2023 بعد نقله من حديقة الأورمان

معرض الزهور
معرض الزهور

يقام معرض الزهور سنويًا خلال فصل الربيع كل عام، ومن المفترض انطلاق النسخة الـ 90 من المعرض خلال عام 2023، حيث اعتاد الجميع على انطلاق معرض الزهور الذي يحرص الكثير من الأشخاص على الذهاب لزيارته.

ويقام معرض الزهور كل عام بحديقة الأورمان بالجيزة، ولكن تغير مكانه خلال هذا العام، ما زاد من عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير، حول مكان وموعد معرض الزهور عام 2023 بعد أن تم نقله لحديقة الأورمان.

موعد قيام معرض زهور الربيع للعام 2023: 

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه من المقرر أن ينطلق معرض الزهور بدورته الـ 90 تحت رعاية وزير الزراعة فى يوم ١٣ مايو القادم ويستمر لمدة شهر حتى يوم 13 من شهر يونيو.

المكان الجديد لمعرض الزهور عام 2023:

قررت وزارة الزراعة تغيير مكان معرض الزهور هذا العام من حديقة الأورمان بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث يأتي معرض الزهور للعام 2023 تحت شعار "100 مليون شجرة"، فمن المفترض توفير جميع أنواع شتلات الأشجار المتمثلة في "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

وكان تم فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع 2023، حيث يتم تلقي الطلبات يوميا بمقر إدارة المتحف الزراعي بمقره بالدقي، ويتضمن معرض الزهور 2023 مشاركة من كل من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب "متخصصون في ديكور المنازل" ، وكذلك نظم الري الحديث.

الدورة الـ90.. موعد معرض الزهور 2023

ويشمل المعرض أيضًا كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، من منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة التي تتمثل في المنتجات الطبيعية المختلفة من إنتاج الوزارة والعاملين بها، وتباع بأسعار مخفضة وبجودة عالية داخل معرض الزهور.

معرض الزهور انطلاق معرض الزهور حديقة الاورمان المكان الجديد لمعرض الزهور شتلات الأشجار 100 مليون شجرة

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بايدن قد يستمر!

زلزال شعر به المصريون منذ قليل.. معهد الفلك يكشف تفاصيله

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

أهالى «دراو» يضيّفون السودانيين الفارين من الحرب: «رزقنا نقسمه»

ننشر التحريات الأمنية حول اتهام شقيقين بقتل خفير في منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى