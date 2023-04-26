مكان وموعد معرض الزهور 2023 بعد نقله من حديقة الأورمان

يقام معرض الزهور سنويًا خلال فصل الربيع كل عام، ومن المفترض انطلاق النسخة الـ 90 من المعرض خلال عام 2023، حيث اعتاد الجميع على انطلاق معرض الزهور الذي يحرص الكثير من الأشخاص على الذهاب لزيارته.

ويقام معرض الزهور كل عام بحديقة الأورمان بالجيزة، ولكن تغير مكانه خلال هذا العام، ما زاد من عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير، حول مكان وموعد معرض الزهور عام 2023 بعد أن تم نقله لحديقة الأورمان.

موعد قيام معرض زهور الربيع للعام 2023:

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه من المقرر أن ينطلق معرض الزهور بدورته الـ 90 تحت رعاية وزير الزراعة فى يوم ١٣ مايو القادم ويستمر لمدة شهر حتى يوم 13 من شهر يونيو.

المكان الجديد لمعرض الزهور عام 2023:

قررت وزارة الزراعة تغيير مكان معرض الزهور هذا العام من حديقة الأورمان بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث يأتي معرض الزهور للعام 2023 تحت شعار "100 مليون شجرة"، فمن المفترض توفير جميع أنواع شتلات الأشجار المتمثلة في "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

وكان تم فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع 2023، حيث يتم تلقي الطلبات يوميا بمقر إدارة المتحف الزراعي بمقره بالدقي، ويتضمن معرض الزهور 2023 مشاركة من كل من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب "متخصصون في ديكور المنازل" ، وكذلك نظم الري الحديث.

ويشمل المعرض أيضًا كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، من منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة التي تتمثل في المنتجات الطبيعية المختلفة من إنتاج الوزارة والعاملين بها، وتباع بأسعار مخفضة وبجودة عالية داخل معرض الزهور.