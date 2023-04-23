الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدورة الـ90.. موعد معرض الزهور 2023

معرض الزهور 2023
معرض الزهور 2023

البحث عن موعد بدء معرض الزهور 2023 من الموضوعات المهمة للكثير من المهتمين بهذا المعرض المميز لمحبي نباتات الزينة ومختلف أنواع الزهور وكذلك توفيره لمختلف أدوات تنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية المختلفة.

معرض الزهور 2023

في التقرير التالي نعرض لكم التفاصيل الكاملة عن موعد انطلاق معرض الزهور 2023 في دورته الـ90 فهو الحدث الثقافي والاقتصادي المميز الذي يحرص على زيارته محبي الجمال والمهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

موعد معرض الزهور 2023

من المتوقع وفق تصريحات سابقة لمصادر من وزارة الزراعة أن ينطلق معرض الزهور 2023 في منتصف شهر مايو، ويُقام المعرض هذا العام في المتحف الزراعي بالدقي وليس حديقة الأورمان مثلما معتاد كل عام. 

ويستمر معرض الزهور 2023 لمدة شهر ويُقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير تحت شعار "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

موعد بداية معرض الزهور 2023

زيادة عدد المنافذ فى معرض حديقة الأورمان إلى 63

 

المتحف الزراعي بالدقي

يعد المتحف الزراعي من أكبر المتاحف،  والذي تم افتتاحه في 15 يناير من عام  1938، وهو ثاني أهم مكان مختص في «الزراعة» على مستوى العالم، ويعتبر من أهم المزارات السياحية للتعرف على حضارة مصر الزراعية عبر التاريخ بداية من الحضارة الفرعونية حتى الآن.

أنشئ في عهد الملك فؤاد على مساحة 125 ألف متر، كان المتحف قصرًا للأميرة "فاطمة إسماعيل"، ابنة الخديوي إسماعيل، وبه حدائق فرعونية وبهو سوري، أقيم في عهد الوحدة مع سوريا عام 1959، ويقع في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

يتكون من 3 مبان، خصص المبنى الأول لمعروضات المملكة النباتية، والمبنى الثاني لمعروضات المملكة الحيوانية، أما المبنى الثالث ففيه المعرض التاريخي للزراعة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ إلى أيامنا الحاضرة، وفيه أيضًا مكتبة وقاعة للسينما والتمثيل والمحاضرات .

يعرض المتحف تاريخ الزراعة منذ عصر ما قبل التاريخ حتى أواخر العصر الفرعوني، كما يبرز الدور الريادي المصري في مجال الزراعة وينفرد متحف الزراعة المصرية القديمة عن متاحف العالم باقتناء مجموعة أثرية زراعية كاملة، بالإضافة إلى أنه يضم عروضًا تجعله متحفًا فنيًّا للتاريخ الطبيعي.

اقرأ أيضاً

بعد انتهاء رمضان.. استمرار مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين

txt

"الزراعة" تستعد لتنظيم الدورة الـ90 لمعرض زهور الربيع

txt

وزير الزراعة يوجه باتخاذ كل الإجراءات لمنع التعدى على الأراضى خلال العيد

معرض الزهور 2023 معرض الزهور الزهور 2023 المتحف الزراعي بالدقي المتحف الزراعي

الأكثر قراءة

التضامن: 30 ألفًا من ذوى الإعاقة استفادوا من وحدات الجامعات

خبير اقتصادي: سعي الدولة لرفع الدعم يحمي الفقراء من ارتفاع التضخم والأسعار

"التصديري للطباعة" يشارك بـ 8 شركات في البعثة التجارية للمغرب مايو المقبل

محافظ الفيوم: توزيع وغرس 163 ألف شجرة بمراكز وقرى المحافظة

محافظ المنوفية: مساعدات مالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسر الأولى بالرعاية

أماكن ومواعيد ضح المياه بمطروح.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة

هرتسوغ: نعيش أزمة هى "الأخطر" فى تاريخ إسرائيل