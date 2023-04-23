الدورة الـ90.. موعد معرض الزهور 2023

البحث عن موعد بدء معرض الزهور 2023 من الموضوعات المهمة للكثير من المهتمين بهذا المعرض المميز لمحبي نباتات الزينة ومختلف أنواع الزهور وكذلك توفيره لمختلف أدوات تنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية المختلفة.

معرض الزهور 2023

في التقرير التالي نعرض لكم التفاصيل الكاملة عن موعد انطلاق معرض الزهور 2023 في دورته الـ90 فهو الحدث الثقافي والاقتصادي المميز الذي يحرص على زيارته محبي الجمال والمهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

موعد معرض الزهور 2023

من المتوقع وفق تصريحات سابقة لمصادر من وزارة الزراعة أن ينطلق معرض الزهور 2023 في منتصف شهر مايو، ويُقام المعرض هذا العام في المتحف الزراعي بالدقي وليس حديقة الأورمان مثلما معتاد كل عام.

ويستمر معرض الزهور 2023 لمدة شهر ويُقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير تحت شعار "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

المتحف الزراعي بالدقي

يعد المتحف الزراعي من أكبر المتاحف، والذي تم افتتاحه في 15 يناير من عام 1938، وهو ثاني أهم مكان مختص في «الزراعة» على مستوى العالم، ويعتبر من أهم المزارات السياحية للتعرف على حضارة مصر الزراعية عبر التاريخ بداية من الحضارة الفرعونية حتى الآن.

أنشئ في عهد الملك فؤاد على مساحة 125 ألف متر، كان المتحف قصرًا للأميرة "فاطمة إسماعيل"، ابنة الخديوي إسماعيل، وبه حدائق فرعونية وبهو سوري، أقيم في عهد الوحدة مع سوريا عام 1959، ويقع في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

يتكون من 3 مبان، خصص المبنى الأول لمعروضات المملكة النباتية، والمبنى الثاني لمعروضات المملكة الحيوانية، أما المبنى الثالث ففيه المعرض التاريخي للزراعة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ إلى أيامنا الحاضرة، وفيه أيضًا مكتبة وقاعة للسينما والتمثيل والمحاضرات .

يعرض المتحف تاريخ الزراعة منذ عصر ما قبل التاريخ حتى أواخر العصر الفرعوني، كما يبرز الدور الريادي المصري في مجال الزراعة وينفرد متحف الزراعة المصرية القديمة عن متاحف العالم باقتناء مجموعة أثرية زراعية كاملة، بالإضافة إلى أنه يضم عروضًا تجعله متحفًا فنيًّا للتاريخ الطبيعي.