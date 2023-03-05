موعد بداية معرض الزهور 2023

مع بداية فصل الربيع من كل عام يبدأ معرض الزهور الذي تنظمه وزارة الزراعة كل عام، ويتم تنظيم معرض الزهور في شهر مارس من كل عام، ولكن مع بداية شهر رمضان في مارس الجاري، زاد التساؤل حول موعد معرض الزهور 2023 وهل سيكون خلال شهر رمضان أم بعده ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد معرض الزهور 2023.

موعد معرض الزهور 2023

تحدد وزارة الزراعة كل عام موعد معرض الزهور، ولم تعلن وزارة الزراعة حتى الآن موعد المعرض في دورته الـ 90 خاصة أن الموعد السنوي له يتزامن هذا العام مع موعد شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية يوم 23 مارس.

ومن المتوقع أن تحدد وزارة الزراعة موعد معرض الزهور 2023 بعد انتهاء شهر رمضان الكريم ، وإجازة عيد الفطر المبارك، ويعود تاريخ معرض الزهور إلى عهد السلطان حسين في العام 1914 م، تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، أي أنّه بدأ منذ 109 سنوات، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

معرض الربيع 2023

ويتم إقامة معرض الربيع لمدة تصل إلى 40 يوم في حديقة الأورمان بالجيزة وهي من أكبر وأبرز الحدائق النباتية في العالم التي تشغل مساحة 28 فدانا، وأُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نبات، ولكن من المتوقع أن يتم تنظيم معرض الزهور هذا العام في مكان مختلف عن حديقة الأورمان التي ستخضع للتطوير مع حديقة الحيوان في الجيزة.

يذكر أن عدد العارضين في معرض الزهور 2022 إلى 171 عارض وهذا العدد يفوق الأعداد في الأعوام السابقة وأشار إلى وجود طلبات عديدة من العارضين ولكن المساحة المسموح بها لا تكفي لعرض نباتات أكثر من ذلك، وتقوم الوزارة بإعطاء أهمية كبرى بهدف تطوير زراعة النباتات والزهور لأنها تعود على الدولة بعائد اقتصادي جيد.

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