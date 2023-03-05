الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد بداية معرض الزهور 2023

معرض الزهور
معرض الزهور

مع بداية فصل الربيع من كل عام يبدأ معرض الزهور الذي تنظمه وزارة الزراعة كل عام، ويتم تنظيم معرض الزهور في شهر مارس من كل عام، ولكن مع بداية شهر رمضان في مارس الجاري، زاد التساؤل حول موعد معرض الزهور 2023 وهل سيكون خلال شهر رمضان أم بعده ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد معرض الزهور 2023. 

موعد معرض الزهور 2023

تحدد وزارة الزراعة كل عام موعد معرض الزهور، ولم تعلن وزارة الزراعة حتى الآن موعد المعرض في دورته الـ 90 خاصة أن الموعد السنوي له يتزامن هذا العام مع موعد شهر رمضان الذي حددته البحوث الفلكية يوم 23 مارس.

بعد الارتفاع بدرجات الحرارة.. اعرف موعد بداية فصل الربيع 2023

كل ما تريد معرفته عن مهرجان هولي الذي يعلن بدء الربيع

 ومن المتوقع أن تحدد وزارة الزراعة موعد معرض الزهور 2023 بعد انتهاء شهر رمضان الكريم ، وإجازة عيد الفطر المبارك، ويعود تاريخ معرض الزهور إلى عهد السلطان حسين في العام 1914 م، تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، أي أنّه بدأ منذ 109 سنوات، ولكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

معرض الربيع 2023 

ويتم إقامة معرض الربيع  لمدة تصل إلى 40 يوم في حديقة الأورمان بالجيزة وهي من أكبر وأبرز الحدائق النباتية في العالم التي  تشغل مساحة 28 فدانا، وأُنشئت في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نبات، ولكن من المتوقع أن يتم تنظيم معرض الزهور هذا العام في مكان مختلف عن حديقة الأورمان التي ستخضع للتطوير مع حديقة الحيوان في الجيزة.

يذكر أن عدد العارضين في معرض الزهور 2022 إلى 171 عارض وهذا العدد يفوق الأعداد في الأعوام السابقة وأشار إلى وجود طلبات عديدة من العارضين ولكن المساحة المسموح بها لا تكفي لعرض نباتات أكثر من ذلك، وتقوم الوزارة بإعطاء أهمية كبرى بهدف تطوير زراعة النباتات والزهور لأنها تعود على الدولة بعائد اقتصادي جيد.

قد يهمك أيضا:

تفاصيل مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

txt

اعرف درجة الحرارة فى محافظتك الآن.. «شتاء بنكهة الربيع»

 

معرض الزهور معرض الربيع حديقة الاورمان وزارة الزراعة شهر رمضان فصل الربيع معرض الزهور 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

مسلسلات رمضان 2023.. أبرز 10 جمل في الإعلان الرسمي لمسلسل «سره الباتع»

خبراء: تعاون مصر والأردن والعراق سيمثل نقلة اقتصادية مهمة فى الشرق الأوسط

تعرف على مراحل التطوير ورفع الكفاءة بمعبد إيمحتب المهندس المعماري

جامعة الفيوم تنظم ندوة «القيادات الشبابية.. مستقبل مصر»

القنوات الناقلة لـ مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو