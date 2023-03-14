أكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة عدد المنافذ في معرض حديقة الأورمان إلى 63 بعد افتتاح 16 لبيع المكرونة والزيوت والفراخ الطازجة والموالح فضلا عن توفير جميع الخدمات المصرفية للمواطنين المترددين على المعرض دعما لهم وتدعيما للشمول المالي من خلال البنك الزراعي المصري.

وأشار «صالح» إلى أن هناك توجيهات دائمة من وزير الزراعة بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وبجودة عالية وبذات الأسعار، حيث يباع كيلو المكرونة بـ15 جنيهاً، بالإضافة إلى تخفيضات تصل لـ20% على كافة أنواع المكرونات الأخرى وتوفير كميات من الطحينة والعسل والبلح الرطب والجاف والمجدول بأسعار تبدأ من 15 جنيهاً.

وأضاف صالح: «ندرس فكرة مد المعرض لآخر العام بعد دراسة العرض والطلب على السلع والمنتجات الغذائية ودراسة حجم إقبال المواطنين».