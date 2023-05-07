موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023، ازدادت محركات البحث على جوجل بهذه الكلمات البحثيه من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين، خاصة من اقتراب موعد اعلان أرقام الجلوس، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف يتم توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال أيام، فى منتصف شهر مايو الجاري.

موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه للطلبة والطالبات الأستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023، عن طريق الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى : https://moe.gov.eg

رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023

وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية، أولا" الطالب أو ولي الأمر الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة https://moe-register.emis.gov.eg ، ثانيا: إدخال البريد الإلكترونى المدرسى الموحد لطالب الصف الثالث الثانوي https://office365.emis.gov.eg ، ثالثا: بعد تسجيل الدخول يجب الضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس، رابعا: بعد الضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس يظهر أمامك رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات.

ويمكن الحصول على البريد الإلكترونى الموحد لطالب الصف الثالث الثانوي، من خلال الدخول الخطوات التالية، الدوخول على بوابة إنشاء الحساب الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg ، واختار أيقونة حساب الطالب، ثم إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع بطاقات أرقام الجلوس الورقية، لامتحانات الثانوية العامة 2023، على جميع المدارس، لتوزيعها على"الطلاب والطالبات"، بعد توافرها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطالبت المصدر، جميع الطلبة والطالبات، بضرورة تسليم بطاقات ارقام الجلوس الورقية، مشددا أن البطاقة الألكترونية لا تغني عن الورقية فى يد الطالب داخل اللجنة الامتحانية .

جدير بالذكر، أنه ستنطلق اختبارات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل.

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