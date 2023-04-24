حددت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني والتي تختلف من محافظة لأخرى وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة والبحيرة.

جدول امتحانات 2 ثانوي الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات 2 ثانوي بالجيزة، لتبدأ يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعتان ونصف، وامتحان مادة التاريخ لمدة ساعتين، يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات.

يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء لمدة ساعتان وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لمدة ساعتين، يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة الفيزياء لمدة ساعتين وامتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعتين ، يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعتين وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة ساعتين ، يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الجبر وتفاضل وحسب المثلثات 3 ساعات.

امتحانات الصف الثاني الثانوي البحيرة

حددت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة امتحانات الصف الثاني الثانوي لتبدأ يوم الإثنين 8 مايو 2023: اللغة العربية من 11 إلى 2، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: الفيزياء علمي والجغرافيا أدبي من 11 إلى 1 ، يوم الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة الإنجليزية من 11 إلى 2، يوم الخميس 11 مايو 2023: الأحياء علمي والفلسفة والمنطق أدبي من 11 إلى 1.

ويستكمل طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة البحيرة الامتحانات يوم الأحد 14 مايو 2023: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 11 إلى 2 ، يوم الإثنين 15 مايو 2023: تطبيقات الرياضية علمي من 11 إلى 1:30، وعلم النفس والاجتماع أدبي من 11 إلى 1.

يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية من 11 إلى 12:30، يوم الأربعاء 17 مايو 2023: الكيمياء علمي والتاريخ أدبي من 11 إلى 1.