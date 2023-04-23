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تحقيقات ومتابعات

تعرف على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

حددت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بعد أن وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخارطة الزمنية لامتحانات الترم الثاني لكافة صفوف النقل ابتداءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وتضع مديريات التعليم جدول امتحانات رابعة ابتدائي بما يتوافق مع مواعيدها الخاصة ولكن وفق الخارطة الزمنية للوزارة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي القاهرة 2023

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات رابعة ابتدائي ويأتي كالتالي: 

أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم الخميس الموافق 4 مايو بمواد اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتين ونصف، وتخصص 20 دقيقة إملاء، والتربية الدينية من 12 إلى 1:30، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

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ثم يوم السبت الموافق 6 مايو بمواد العلوم من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، وتكنولوجيا المعلومات من 11 إلى 12:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، ثم يوم الأحد 7 مايو بمواد  اللغة الأجنبية من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، والدراسات الاجتماعية من 11 إلى 12:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.

ثم آخر امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني يوم الإثنين 8 مايو بمادتي الرياضيات من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف، والمهارات المهنية من 11 إلى 12:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الجيزة 2023

حددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الجيزة، وتبدأ يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف، ثم يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف. 

ويوم الاثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف، ويوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف، و يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

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