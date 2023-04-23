آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة، كلما اقترب موعد عقد اختبارات الثانوية العامة 2022/2023، المقررة فى 12 يونيو المقبل، وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ازدادت محركات البحث جوجل، عن استفسار الطلاب على أي تفاصيل تخص اختبارات الثانوية العامة، للاطمئنان على الاختبارات وكيفية عقدها وشكل الأسئلة.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023

وفقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

بينما تبدأ المواد الأساسية بداية من يوم الأحد 18 يونيو، وستبدأ الاختبارات في تمام التاسعة صباحا تماما مثلما أعلنت الوزارة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ولن يتم أجراء أي تعديل على هذا الأمر.

وتعقد الامتحانات هذا العام، بنظام جديد وهو تم تخصيص نسبة (15%) من الدرجة الكلية لكل للمادة للأسئلة المقالية القصيرة (من ثلاثة إلى أربعة أسئلة)، بينما تخصص نسبة (85%) من الدرجة الكلية للمادة للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد).

آخر مستجدات امتحانات الثانوية العامة 2023

المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، هو المسئول عن وضع بنوك الأسئلة، حيث تقوم الوزارة بسحب جميع الاختبارات من بنوك الأسئلة، وفق مواصفات الورقة الامتحانية، ثم تسليمها للمطبعة.

طريقتين لتصحيح اختبارات الثانوية العامة هذا العام، حيث سيتم تصحيح اختبارات الثانوية العامة هذا العام، بشكل إلكتروني وذلك عن طريق المسح الضوئي لأوراق إجابات الطلاب، بينما سيتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال عدد من المقدرين، في ضوء مقاييس تقدير الأداء (Rubric) لكل سؤال، بواقع عدد (2) مصحح لكل سؤال، وفي حالة وجود فرق واضح بين درجتي المصححين، يتم عرض السؤال على مصحح ثالث رئيس (فريق للبت)، وتأييد رأي أحد المصححين على الآخر.