نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد بداية الامتحانات

يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 وفق ترتيب المواد فى جدول.

ا متحانات الثانوية العامة 2023

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر إستخداماً “جوجل” من قبل أولياء الأمور بمحافظات مصر لمعرفة نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وموعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، وتبدأ الامتحانات 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح اسئلة الامتحانات على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال.

يتم تخصيص 2 من المصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير.

في حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.

سيتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، فضلا عن إجراء محاكاة للتصحيح الالكتروني أكثر من مرة قبل بدء الامتحانات للتأكد من جودة نظام التصحيح.

يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية من خلال وضع نموذج الإجابة عبر الماسح الضوئي.

يتم وضع آليات لضمان تصحيح نماذج الأسئلة وفق نماذج الإجابات الخاصة بها.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.