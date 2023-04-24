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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ 12 يونيو المقبل.. جدول امتحانات الثانوية العامة

لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.

 

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، كالتالي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

- الثلاثاء 13 يونيو مادتا الاقتصاد والإحصاء

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية

- الثلاثاء 20 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

_ الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية

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