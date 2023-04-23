الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 وأبناؤنا في الخارج

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الازهرية 2023

حدد الأزهر الشريف جدول امتحانات الثانوية الأزهرية في مارس الماضي، بعد اعتمادها من محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وتبدأ يوم 3 يونيو باختبارات قسم علمي علوم ، كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة.  

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.

امتحانات الثانوية الأزهرية علمي علوم 

  • مادة الفقه والتفسير 4-6-2022.
  • مادة الديناميكا 6-6-2022.
  • مادة القرآن الكريم 8-6-2022.
  • مادة اللغة الإنجليزية 11-6-2022.
  • مادة الجبر 13-6-2022.
  • مادة الأدب 15-6-2022.
  • مادة الإحياء 18-6-2022.
  • مادة التفاضل 20-6-2022.
  • مادة النحو 22-6-2022.
  • مادة الكيمياء 25-6-2022.

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

  • مادة الاستاتيكا 27-6-2022.
  • مادة البلاغة 29-6-2022.
  • مادة الفيزياء 2-7-2022.
  • مادة التوحيد 4-7-2022.
  • مادة الصرف 6-7-2022.
  • مادة الحديث 7-7-2022.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي

  • 5-6-2022: مادة الفقه والحديث.
  • 7-6-2022: مادة القرأن الكريم.
  • 9-6-2022: مادة البلاغة.
  • 12-6-2022: مادة الجغرافيا.
  • 14-6-2022: مادة النحو.
  • 16-6-2022: مادة التفسير.
  • 19-6-2022: مادة التاريخ.
  • 21-6-2022: مادة الفلسفة.
  • 23-6-2022: مادة الأدب.
  • 26-6-2022: مادة اللغة الإنجليزية.
  • 28-6-2022: مادة الصرف.
  • 3-7-2022: مادة التوحيد والإنشاء.
  • 5-7-2022: مادة اللغة الأجنبية الثانية.
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نظام تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد بداية الامتحانات

 

امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تعديل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج من المرحلة الابتدائية، لتبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 بدلًا من السبت الموافق 13 مايو 2023، وذلك أسوة بتلاميذ المرحلة الابتدائية بامتحانات أبنائنا في الخارج بوزارة التربية والتعليم. 

ومن جانبه أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية الإبقاء على موعد امتحانات المرحلتين ( الإعدادية والثانوية) بموعدها المقرر سلفًا، يوم السبت الموافق 13 مايو 2023م، طبقًا للخريطة الزمنية للامتحانات للعام الدراسي 2022-2023م.

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