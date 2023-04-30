تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2023 فى 6 مايو المقبل، وقد أعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023، وذلك على مستوى المحافظات سواء كانت القاهرة أو الجيزة أو الاسكندرية أو القليوبية أو المحافظات الكبرى فى العموم فى هذا السياق تنشر الدستور جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني 2023.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

_ يوم السبت 6 مايو 2023: اللغة العربية، من 9 إلى 12 للصباحي، ومن 1:30 إلى 4:30 للمسائي، زمن الإجابة ثلاث ساعات.

_ يوم الإثنين 8 مايو 2023: الكيمياء من 9 إلى 10:30 للصباحي، ومن 1:30 إلى 3 للمسائي، زمن الإجابة ساعة ونصف، والجغرافيا من 11 إلى 1 للصباحي، ومن 3:30 إلى 5:30 للمسائي.

_ يوم الأربعاء 10 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية، من 9 إلى 10:30 للصباحي، ومن 1:30 إلى 3 للمسائي، زمن الإجابة ساعة ونصف، والتاريخ من 11 إلى 1 للصباحي، ومن 3:30 إلى 5:30 للمسائي، زمن الإجابة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

_ يوم السبت 13 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30 للصباحي، ومن 1:30 إلى 4 للمسائي، زمن الإجابة ساعتين ونصف.

_ يوم الإثنين 15 مايو 2023: الفيزياء من 9 إلى 10:30 للصباحي، ومن 1:30 إلى 3 للمسائي، زمن الإجابة ساعة ونصف، والفلسفة من 11 إلى 12:30 للصباحي، ومن 3:30 إلى 5 للمسائي.

_ يوم الأربعاء 17 مايو 2023: الرياضيات، من 9 إلى 12 للصباحي، ومن 1:30 إلى 4:30 للمسائي، زمن الإجابة ثلاث ساعات.

_ يوم السبت 20 مايو 2023: الأحياء من 9 إلى 10:30 للصباحي، ومن 1:30 إلى 3 للمسائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوي والتى تنطلق فى 6 مايو المقبل حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى المواصفات أنه قد تتكون الورقة الامتحانية من ستة أسئلة -4 أسئلة موضوعية و2 سؤال مقال- والأسئلة الموضوعية منها 3 كل منها يتكون من 7 مفردات ويخصص لكل سؤال 7 درجات.

بالاضافة إلى أنه تتكون مواصفات الورقة الامتحانية من سؤال موضوعي يتكون من 6 مفردات ويخصص له 6 درجات، وسؤالين مقال أحدهما جبر بدرجتين، والثاني هندسة بثلاث درجات.

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