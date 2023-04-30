محافظ بني سويف يتابع امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالمرحلتين ابتدائي وإعدادي للتعليم الأزهري للعام 2022/2023، وانطلقت أمس وتختتم يوم 6 مايو المقبل، حيث يزيد إجمالي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول الثاني الإعدادي عن 25 ألف طالباُ وطالبة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته مجمع المعاهد الأزهرية بمدينة بني سويف، ويضم معهد العدوي النموذجي ومعهد المستشار ابتدائي ومعهد فتيات إعدادي والمعهد الثانوي للفتيات.

ويؤدي اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي التربية الإسلامية، فترة أولى والدراسات الاجتماعية "فترة ثانية فيما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري الامتحان في مادتي : أصول الفقه /تفسير وحديث "فترة أولى "والعلوم " فترة ثانية"، بحضور الدكتور أحمد محمد الطيب بديوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وهاني الجويلي رئيس المدينة.

واطمأن المحافظ على انتظام وسير الامتحانات، مؤكداً على ضرورة استمرار توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة من وسائل الإضاءة والتهوية وتهيئه الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأشار "الطيب" إلى أن المنطقة قد أتمت استعداداتها لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وتنطلق 20 مايو المقبل، حيث تختتم امتحانات الابتدائية يوم 25 من نفس الشهر، ويوم 27 للشهادة الإعدادية فيما تبدأ امتحانات معاهد القراءات يوم 6 مايو ، وذلك بالتوازي مع امتحانات الصفين الأول والثانوي الأزهري والتي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 16 مايو 2023.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات ، بالالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وأهمها تعليمات الكونترول بتوثيق الامتحانات الشفوية بكل دقة، حرصًا على تحقيق العدالة بين الطلاب، والتأكد من عدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة ومطابقتها للمناهج المقررة، لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة دون أي معوقات

وحرص رئيس المنطقة المركزية اهداء محافظ بني سويف بعض إصدارات مشيخة الأزهر الشريف ، معربا عن تقدير المنطقة لجهود وحرص المحافظ على تسهيل اجراء الامتحانات في أجواء طيبة ،وذلك من خلال تكليف رؤساء الأجهزة التنفيذية بتقديم أوجه الدعم الممكنة.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف