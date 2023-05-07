اتجاه في اتحاد الكرة لتعديل موعد مباراة الزمالك وبروكسي في بطولة كأس مصر

تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة لتقام في التاسعة مساء نفس اليوم.

يأتى ذلك بعد تأجيل مباراة حرس الحدود والأهلي المؤجلة من الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تقام ثلاث مباريات يوم الثلاثاء المقبل منها مباراتين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر الأولى بين الاتحاد السكندري والسكة الحديد والثانية بين الزمالك وبروكسي بينما تقام مباراة بيراميدز والإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز.

مواعيد مباريات دور ال32 لبطولة كأس مصر

الأحد 7 مايو

الداخلية × أسوان في السادسة مساء باستاد القاهرة

سموحة × ألو إيجيبت في السادسة مساء باستاد الإسكندرية

سيراميكا كليوباتر × دكرنس في التاسعة مساء باستاد القاهرة .

الإثنين 8 مايو

انبي × لافيينا في السادسة مساء باستاد بتروسبورت

البنك الأهلي × شبان قنا في السادسة مساء باستاد القاهرة

المقاولون × الحمام في التاسعة مساء باستاد المقاولون

المصري × بترول أسيوط في التاسعة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية

الثلاثاء 9 مايو

الاتحاد السكندري × السكة الحديد في السادسة مساء باستاد الإسكندرية

الزمالك × بروكسي في السادسة مساء باستاد القاهرة

الأربعاء 10 مايو

فاركو × المصرية للاتصالات في السادسة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية

فيوتشر × طلائع الأسطول في التاسعة مساء باستاد السلام

الخميس 11 مايو

طلائع الجيش × الشرقية في السابعة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكرى

الأربعاء 17 مايو

بيراميدز × راية في السادسة مساء باستاد الدفاع الجوي

الأربعاء 24 مايو

الإسماعيلي × النجوم في السادسة مساء باستاد الإسماعيلية

الأحد 28 مايو

حرس الحدود × غزل المحلة في السابعة مساء باستاد الحدود

الأهلي × منتخب السويس " مؤجل " .