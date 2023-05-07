الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب الثانوية العامة

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن إجازة عيد الأضحى 2023 خلال امتحاناتهم وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي حيث تستمر امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية إلى شهر كامل حيث تبدأ الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو 2023 على أن تتم اعتماد النتيجة رسميا عقب انتهاء عملية التصحيح.

إجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجازة عيد الأضحى 2023 لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات من الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 حيث تعطل كافة أعمال الامتحانات للطلاب والمشرفين علي سيرها داخل لجان الثانوية العامة.

وأكد خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وفقة عرفات يوم 9 من شهر ذي الحجة 1444 هـ سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وأن أول أيام عيد الأضحى 10 من شهر ذي الحجة 1444 هـ سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 وفقا للحسابات الفليكة.

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موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2023 وأجمل رسائل التهنئة

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موعد وقفة عيد الأضحى 2023 فلكيًا وموعد إجازة العيد

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023

تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 للشعبتين العلمية والأدبية خلال الفترة من يوم الاثنين 12 يونيو وحتى يوم الخميس 13 مايو 2023 حيث راعي واضعي الجدول الفترات الزمنية بين المواد وبعضها بحيث تسمح بمراجعة المادة بشكل كافي واجابة نماذج للأسئلة التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت قد أعلنت الوزارة جدول امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية قبل شهر رمضان المبارك عقب اختيار اللجان الامتحانية لطلاب الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية وفعلت الموقع الإلكتروني الرسمي الذي ينتشر نماذج استرشادية مماثلة للامتحانات.

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023

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موقع وزارة التربية والتعليم.. تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2023

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

راعى المسؤلين على امتحانات الثانوية العامة موعد اجازة عيد الأضحى 2023 بحيث لا يمتحن الطلاب في تلك المرحلة فيما أكدوا على إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال الفترة المقبلة ويمكن للطلاب الحصول رعليها عبر الموقع الرسمي للوزارة عقب إدخال كافة البيانات الشخصية كاملة للطالب وشعبته الدراسية والمدرسة المقيد بها.

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اجازة عيد الأضحى 2023 إجازة عيد الأضحى عيد الأضحى عيد الأضحى 2023 الدكتور رضا حجازي وزارة التربية والتعليم

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