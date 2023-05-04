موعد وقفة عيد الأضحى 2023 فلكيًا وموعد إجازة العيد

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.. من المواضيع التى يهتم بالبحث عنها المواطنين لما لها من قدسية فى قلوب المسلمين وذلك من خلال استخدام مؤشر البحث جوحل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع .

موعد وقفة عرفات 1444 هجريا

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية قد أعلن فى وقت سابق من خلال مايسمى ب" الدليل الفلكي للعام الهجري 1444" عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحي للعام لهجرى 1444 وللعام الميلادى 2023 فلكيا وهو كالآتى :

موعد بداية شهر ذى الحجة 1444 هجريا:



أعلن المغهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد بداية شهر ذى الحجة للعام الهجرى 1444 يوافق يوم الإثنين 19 يونيو 2023 ميلاديا.

موعد وقفة عرفات 1444 هجريا

- موعد وقفة عرفات 2023 الموافق 9 من ذي الحجة 1444هـ فلكيًا يوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

موعد عيد الاضحى 1444 هجريا

- موعد عيد الأضحى الموافق 10 من ذي الحجة 1444 هـ فلكيًا وافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

وعدد أيام الإجازات الرسمية في عيد الأضحي المبارك 2023 تكون كالتالى:

- موعد إجازة وقفة عرفات (وقفة عيد الأضحي 2023): يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

- موعد إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023: يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023

- موعد إجازة ثاني أيام عيد الأضحي 2023: يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

- موعد إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2023: يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

- موعد إجازة رابع أيام عيد الأضحى المبارك 2023: يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.