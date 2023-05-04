موعد وقفة عرفات 2023 وإجازة عيد الأضحى المبارك 1444 فلكيا

موعد وقفة عرفات 2023 تصدر عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير، وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث يليهم عيد الأضحي المبارك.

موعد وقفة عرفات 2023

ومع اقتراب موعد عيد الأضحي 2023، نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد وقفة عرفات 2023:

أعلن المعهد القومي للفلك بالحسابات الفلكية عن موعد وقفة عرفات لعام 1444 هجريا، والتي من المفترض أن تكون فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو ميلاديًا، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

ويحدد موعد وقفة عرفات بالرؤية الشرعية في نهاية شهر ذو القعدة، حيث يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين "31 - 37 دقيقة".

نظام التقويم الهجري بالعالم الإسلامي:

الجدير بالذكر أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: "المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة".

الاجازات الرسمية المتبقية بعام 2023:

يوم وقفة الثلاثاء ٢٧ يونيو وحتى السبت ٠١ يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك

إجازة يوم الجمعة ٣٠ يونيو بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

إجازة الأربعاء ١٩ يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية

إجازة يوم الأحد الموافق ٢٣ يوليو بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

إجازة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

إجازة يوم الجمعة الموافق ٠٦ أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).

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