باقي 129 يوما.. موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

يزداد معدل البحث عن موعد عيد الأضحى 2023 لارتباطه بموسم الحج الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بداية الحجز في موسم الحج لهذا العام إلكترونيًا ويستمر حتى يونيو 2023.

موعد عيد الأضحى 2023

نوضح لكم خلال السطور التالية موعد عيد الأضحى 2023، وكذلك موعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

يكون موعد عيد الأضحى 2023 فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 والموافق 10 ذو الحجة 1444.

ويكون موعد يوم عرفة هو الثلاثاء 27 يونيو 2023 والموافق 9 ذو الحجة 1444.

وبذلك تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.

فضل صيام يوم عرفة

وعن فضل صيام يوم عرفة ما رَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

وما قَالَتْه عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم.

حجز موسم الحج 2023

يقترن موعد الأضحى المبارك بموسم الحج الذي بدأ الحجز له على موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، او من خلال تطبيق (نسك) للهواتف الذكية.

موعد شهر رمضان 2023

أما عن موعد شهر رمضان 2023 فيكون موعد فلكيًا الخميس 23 مارس 2023 ويتبقى عليه 32 يوم في حالة ثبوت هذا الموعد بالرؤية الشرعية لهلال الشهر الكريم والتي تقوم بها دار الإفتاء المصرية.

موعد عيد الفطر 2023

ويكون موعد عيد الفطر المبارك هو 21 أبريل 2023 بحيث تكون اجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 أبريل الموافق هجريًا 1 شوال 1444 إلى الأحد 23 أبريل 2023.