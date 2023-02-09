الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر 2023 وبداية شهر رمضان 1444 فلكيًا

عيد الفطر
عيد الفطر

 موعد عيد الفطر 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من المسلمين بكافة محافظات مصر، وتزامناً مع عمليات البحث المكثفة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا لمعرفة موعد عيد الفطر 2023، يرصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات وتشمل موعد عيد الفطر 2023 وإجازة عيد الفطر وعدد أيامها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

 موعد عيد الفطر 2023

وفي السطور التالية نرصد لكم خلال هذا التقرير موعد عيد الفطر 2023، وإجازة عيد الفطر وعدد أيامها والتاريخ الفلكي لشهر رمضان الكريم وكذلك أيام الإجازات خلال هذه السنة المتبقية.

في البداية من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك 2023 وفقا لإحصائيات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وبذلك يتبقى عليه 75  يوما.

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 أبريل والموافق هجريًا 1 شوال 1444، وكذلك يوم السبت 22 أبريل والأحد 23 أبريل 2023.

موعد شهر رمضان 2023 ورؤية الهلال بالعين المجردة

موعد بداية شهر أمشير 2023 وحالة الطقس في أول أيامه

موعد شهر رمضان 2023 في مصر وعدد ساعات الصوم

موعد شهر رمضان في مصر 2023 فلكيًا والإجازات الرسمية

موعد شهر رمضان 2023 

ويكون موعد شهر رمضان فلكيًا الخميس 23 مارس 2023 ووفق إحصائيات معهد الفلك يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط بحيث يكون 1 شوال 1444 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ولكن الرؤية الشرعية لهلال الشهر العربي الجديد تؤكدها دار الإفتاء المصرية.

أيام الإجازات خلال هذه السنة المتبقية 2023

الإثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27  يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19  يوليو 2023 

رأس السنة الهجرية

الأحد 23  يوليو 2023 

عيد ثورة 23  يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023 

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

موعد عيد الفطر 2023 عيد الفطر إجازة عيد الفطر عيد الفطر 2023 موعد شهر رمضان 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رئيس هيئة سلامة الغذاء: مصر فى مصاف الدول المعنية بسلامة وأمن الغذاء

«شعبة الملابس» عن الأوكازيون الشتوى: المصريون فضلوا الغذاء عن الملبس هذا العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر