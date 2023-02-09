موعد عيد الفطر 2023 وبداية شهر رمضان 1444 فلكيًا

موعد عيد الفطر 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من المسلمين بكافة محافظات مصر، وتزامناً مع عمليات البحث المكثفة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا لمعرفة موعد عيد الفطر 2023، يرصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات وتشمل موعد عيد الفطر 2023 وإجازة عيد الفطر وعدد أيامها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

موعد عيد الفطر 2023

وفي السطور التالية نرصد لكم خلال هذا التقرير موعد عيد الفطر 2023، وإجازة عيد الفطر وعدد أيامها والتاريخ الفلكي لشهر رمضان الكريم وكذلك أيام الإجازات خلال هذه السنة المتبقية.

في البداية من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك 2023 وفقا لإحصائيات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وبذلك يتبقى عليه 75 يوما.

وتبدأ إجازة عيد الفطر 2023 من الجمعة 21 أبريل والموافق هجريًا 1 شوال 1444، وكذلك يوم السبت 22 أبريل والأحد 23 أبريل 2023.

موعد شهر رمضان 2023

ويكون موعد شهر رمضان فلكيًا الخميس 23 مارس 2023 ووفق إحصائيات معهد الفلك يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط بحيث يكون 1 شوال 1444 هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ولكن الرؤية الشرعية لهلال الشهر العربي الجديد تؤكدها دار الإفتاء المصرية.

أيام الإجازات خلال هذه السنة المتبقية 2023

الإثنين 1 مايو 2023

عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - السبت 1 يوليو 2023

عيد الأضحى المبارك

الجمعة 30 يونيو 2023

ثورة 30 يونيو

الأربعاء 19 يوليو 2023

رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو 2023

عيد ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر 2023

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)