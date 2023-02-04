موعد شهر رمضان في مصر 2023 فلكيًا والإجازات الرسمية

يتساءل الآلاف من المواطنين عن موعد شهر رمضان .. خاصة بعد اقتراب شهر رجب على الانتهاء من هنا يكثف المسلمين البحث عن موعد شهر رمضان 2023 الذي ينتظره المواطنين كونه أحب الشهور إلى الله عز وجل وأكثرهم فضل و تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م.

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موعد شهر رمضان في مصر 2023

شهر رمضان.. يتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، وفقا للحسابات الفلكية، ويأتى موعد شهر رمضان تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، ويتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية.

فضل شهر رمضان عند المسلمين

موعد شهر رمضان.. يعد شهر رمضان ذات قيمة كبيرة لدى المسلمين حيث ينتظرون شهر رمضان من كل عام، ويهتم بالبحث عن موعده وأول ايام موعد شهر رمضان، لأنه شهر المغفرة والرحمة، نزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2023

عدد ساعات الصوم بتوقيت القاهرة أول أيام شهر رمضان 2023، وتبلغ 15 ساعة 25 دقيقة، وفقا لما ورد في الحسابات الفلكية.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023:

يوجد عدد من الإجازات الرسمية التي يتضمنها شهر رمضان 2023، من بينها عطلات نهاية الأسبوع، بالتزامن مع موعد شم النسيم 2023 الذي يأتي في شهر رمضان للعام الثالث على التوالي.

موعد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

الإجازات الرسمية في شهر رمضان يبحث عنها الكثير كونها تمثل إجازات مدفوعة للمواطنين خاصة في أيام الصيام