أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أدى طلاب الصف الأول الثانوي 2023 امتحانات الترم الأول ضمن جدول موحد لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، على مدار 5 أيام بدأت السبت الموافق 14 يناير وانتهت الاثنين الموافق 23 من نفس الشهر عام 2023 .

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الاول الثانوي 2023 الترم الاول

يبدأ الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 مع بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، حيث من المقرر أن تظهر نتيجة أولى ثانوي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي .

ويتم إعلان نتيجة أولى ثانوي 2023 أيضا في مدارس عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي والإعلان عن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي 2023 .

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هل نتيجة أولى ثانوي درجات أم تقديرات؟

قال المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الصف الاول الثانوي 2023 وأيضًا الأول الثانوي ستكون هذا العام درجات وليس تقديرات كما أشيع على صفحات السوشيال ميديا .

وكان حصل طلاب الصف الاول الثانوي العام الدراسي الماضي 2021- 2022 على تقديرات خلال امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني وهو ما أثار اللغط عند الطلاب وأولياء الأمور إذا ما كانت نتيجة أولى ثانوي هذا العام ستكون تقديرات أيضًا كالعام الماضي وهو ما نفاه شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم في تصريح له على جروب" حوار مجتمعي " .

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الترم الأول، خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالجيزة

وعن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، أكدت المديرية في بيان لها، إن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام الأحد المقبل 5 فبراير 2023.

توزيع درجات أولى ثانوي 2023

يأتي مجموع درجات الصف الأول الثانوي من 280 درجة مقسمين على الفصلين الدراسيين، وكل ترم من 140 درجة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالأتي:

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

مادة الرياضيات 40 درجة.

مادة الكيمياء 20 درجة.

مادة الفيزياء 20 درجة.

مادة الأحياء 20 درجة.

مادة التاريخ 20 درجة.

مادة الجغرافيا 20 درجة.

مادة الفلسفة 20 درجة.

ويبحث طلاب الصف الأول الثانوي 2023 عن نتيجة أولى ثانوي بالعبارات التالية: نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط، رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023، نتيجة الصف الأول الثانوي ترم أول 2023 ، توزيع درجات الصف الأول الثانوي، نسبة نجاح الصف الأول الثانوي 2023 ، توزيع درجات أولى ثانوي 2023 ، درجات أولى ثانوي ترم أول 2023 ، رابط نتيجة أولى ثانوي 2023 ، نتيجة أولى ثانوي 2022 ، موقع وزارة التربية والتعليم .