الداخلية تمد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر رمضان المقبل (فيديو)

حرصت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، على مواصلة تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان 2023 .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات التي خصصتها وزارة الداخلية بالمحافظات.