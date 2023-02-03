الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تمد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر رمضان المقبل (فيديو)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

حرصت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، على مواصلة تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان 2023 .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية  رئيس الجمهورية التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات التي خصصتها وزارة الداخلية بالمحافظات.

مبادرة كلنا واحد اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة الحماية الاجتماعية للمواطنين القيادة السياسية تحت رعاية رئيس الجمهورية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية شهر رمضان 2023 فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين

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