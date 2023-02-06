موعد شهر رمضان 2023 في مصر وعدد ساعات الصوم

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم لعام 2023، إذ ينتظره المسلمون بفرحة شديدة ولهفة كبيرة لبدايات مليئة بالعبادات طمعا في المغفرة من الله ورغبة في الصفح والعفو، وكأجواء اعتاد عليها المسلمون في كافة أنحاء العالم، ورمضان 2023 من المقرر طبقا للحسابات الفلكية أن يكون أول أيام شهر رمضان 1444 هجريا، فلكيًا يوم الخميس 23 مارس.

موعد شهر رمضان 2023

من المعتاد أن يتم تحديد موعد شهر رمضان فلكيا بجانب الرؤية الشرعية، فوفقا للحسابات الفلكية سيكون أول يوم لشهر رمضان 23 مارس المقبل، كما أن دار الإفتاء المصرية من المنتظر أن تستطلع هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان، إذ يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وعليه، فيتم تحديد موعد شهر رمضان 2023 فلكيا بجانب الرؤية الشرعية.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2023

تزداد عمليات البحث من قِبل المسلمون في كافة الدول على عدد ساعات الصوم في 2023، فهذه سمة كل عام التي اعتاد عليها المسلمون، لذا فإن عدد ساعات الصوم بتوقيت القاهرة أول أيام شهر رمضان 2023، تبلغ 15 ساعة 25 دقيقة، وذلك وفقا لما ورد في الحسابات الفلكية، وبالطبع تختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى باختلاف الموقع الزمني كما هو معتاد.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

ومن الأخبار الجيدة للمواطنين في شهر رمضان المقبل، أنه يحتوي على عدد من الإجازات الرسمية، من بينها عطلات نهاية الأسبوع، كما يأتي في رمضان هذا العام عيد شم النسيم 2023 الذي يأتي في شهر رمضان للعام الثالث على التوالي، ويمكن حصر الإجازات الرسمية في رمضان كالتالي:

يوم الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان.

يوم السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

يوم الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان.

يوم السبت 1 إبريل الموافق 10 رمضان.

يوم الجمعة 7 إبريل الموافق 16 رمضان.

يوم السبت 8 إبريل الموافق 17 رمضان.

يوم الجمعة 14 إبريل الموافق 23 رمضان.

يوم السبت 15 إبريل الموافق 24 رمضان.

يوم 17 إبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم الموافق 26 رمضان.