اعرف النهاردة كام رجب 2023 وموعد قدوم شهر رمضان الكريم 1444

يكثر البحث عن عدد الايام المتبقية في شهر رمضان ويصبح السؤال النهاردة كام رجب 2023 لمعرفة موعد اقتراب شهر شعبان وكام يوم يتبقى على شهر رمضان 2023.

النهاردة كام رجب 2023

نجيب في التقرير التالي على السؤال المطروح على محركات البحث عن النهارده كام رجب 2023 وموعد شهر شعبان 2023.

اليوم هو 14 رجب 1444 وهو اليوم الثاني في الأيام البيض التي يستحب الصيام فيها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ورد في صومها العديد من الأحاديث، ويبدأ صيام الأيام البيض من يوم 13 في كل شهر هجري وحتى يوم 15.

ويتبقى من الزمن 15 يوم حتى ينتهي شهر رجب 2023 ويبدأ شهر شعبان والذي يبدأ فلكيًا يوم يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 بعد انتهاء شهر رجب والبالغ 29 يوما.



فضل صيام الأيام البيض 2023



وعن فضل الصيام في الأيام البيض والذي يتبقى منهم يوم غد 15 رجب ذُكر العديد من الأحاديث.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: «أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل النوم.



وعن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

موعد شهر رمضان 2023

ويحدد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد اول يوم رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس ويكون موعد اذان المغرب في هذا اليوم الساعة 6:08.

الدعاء في شهر رجب 2023

اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب، وضياء ًفي الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين.

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة.

يا إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.

اللهمَّ اشملنا بعفوك وإحسانك، إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود ربٌ سواك فيُدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والمِحَن، والفتن ما ظهر منها وما بَطَن، وعن سائر البلاد يا رب العالمين.

يا ذا المن ولا يُمَنُّ عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطَّول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتنى فى أم الكتاب شقيًّا، فامحُ عنى اسم الشقاء، وأثبتنى عندك سعيدًا.