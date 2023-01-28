يزداد البحث عن موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2023 والذي ينال الكثير من الاهتمام عن فضل شهر رجب وفضل كثرة الصيام والدعاء فيه.

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موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2023

نعرض لكم في التقرير التالي موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2023 والادعية المستحبة في شهر رجب.

يكون موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2023 بداية من:

السبت 4 فبراير 2023 ويوافق 13 رجب 1444.

الأحد 5 فبراير 2023 يوافق 14 رجب 1444.

الإثنين 6 فبراير 2023 يوافق 15 رجب 1444.



وجاء في صيام الأيام البيض الحديث الذي يوضح أهميتها وهو كالتالي:

عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».



سبب التسمية بالأيام البيض

وجاء تسمية هذه الأيام الثلاثة بالأيام البيض وذلك وفقًا لأقوال العلماء يرجع إلى أن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه، فالبياض وصف للياليها، ووصفت الأيام بذلك مجازًا.



دعاء شهر رجب 2023

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلًا يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله عز وجل.

اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يارب العالمين.

اللهم في هذا الوقت المبارك نسألك أن تجعلنا من المقبولة أدعيتهم، والمغفورة ذنوبهم، اللهم إنّك إن غفرت لنا فأنت خير راحمٍ بنا، وإنّك إن عذبتنا بما اقترفت أيدينا فإنّك غير ظالمٍ، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهلٌ له، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين.

ربنا اجعلنا ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهمّ اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويخلصون ويقبلوم وينعمون يا رب العالمين.









