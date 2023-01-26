الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باقي من الزمن 56 يومًا.. موعد شهر رمضان 2023

موعد شهر رمضان 2023
موعد شهر رمضان 2023

يستحوذ البحث عن موعد شهر رمضان 2023، على اهتمام الكثيرين الذين ينتظرون شهر رمضان الكريم بشوق من العام إلى الآخر، ما يجعلهم يكثرون من البحث عن موعده كي يستعدوا له روحيًا ونفسيًا.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر 

نوضح لكم في التقرير التالي موعد شهر رمضان 2023،  وإمساكية الأيام الأولى من الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام المرتقبة خلال الشهر.

الخميس 23 مارس  2023.. هو الموعد الفلكي الذي رصده المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن اليوم الأول لشهر رمضان للعام الهجري 1444.

و الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، تكون من خلال دار الإفتاء المصرية بتأكيد الموعد أو نفيه.

تتم الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان أما من خلال العين المجردة أو يتم رؤيته باستخدام التلسكوبات.

يصل عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2023،  ما يزيد عن 14 ساعة في اليوم وتقل لدقائق محسوبة مع قرب انتهاء الشهر الكريم.

حكم صيام أول أيام شهر رجب وتواريخ الأيام البيض

موعد غرة شهر شعبان لعام 1444 هجريًا

إمساكية رمضان 2023 في مصر 
 

الخميس  23 مارس والمتوقع أن يكون  1 رمضان
فجر الإمساك 4:29
وقت الشروق 5:56
الظهر 12:03
العصر 3:30
المغرب 6:10
العشاء 7:26
 

- الجمعة 24 مارس  2 رمضان
فجر الإمساك 4:27
وقت الشروق 5:55
الظهر 12:02
العصر 3:30
المغرب 6:11
العشاء 7:26

- السبت 25 مارس  3 رمضان
فجر الإمساك 4:26
وقت الشروق 5:53
الظهر 12:02
العصر 3:30
المغرب 6:11
العشاء 7:27
 

- الأحد 26 مارس 4 رمضان
فجر الإمساك 4:25
وقت الشروق 5:52
الظهر 12:02
العصر 3:30
المغرب 6:12
العشاء 7:28

- الاثنين  27 مارس 5 رمضان
فجر الإمساك 4:24
وقت الشروق 5:51
الظهر 12:01
العصر 3:30
المغرب 6:12
العشاء 7:28
 

- الثلاثاء 28 مارس 6 رمضان
فجر الإمساك 4:22
وقت الشروق 5:50
الظهر 12:01
العصر 3:30
المغرب 6:13
العشاء 7:29
 

- الأربعاء 29 مارس 7 رمضان
فجر الإمساك 4:21
وقت الشروق 5:49
الظهر 12:01
العصر 3:30
المغرب 6:14
العشاء 7:30

 

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