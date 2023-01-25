الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

امتحانات
امتحانات

يبدأ الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية محافظة القاهرة عبر البوابة الالكترونية موقع وزارة التربية والتعليم .

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 لطلاب الابتدائية والإعدادية محافظة القاهرة لسنوات 

نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي

نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي

نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف الأول الإعدادي 

نتيجة الصف الثاني الإعدادى

اقرا ايضا

خامسة ابتدائي.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي

بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

 

الاستعلام عن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول 2023

يوضح التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي

عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي https://eduserv.cairo.gov.eg

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.

 

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

 

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

 

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023 

 

ثم اختيار الفصل الدراسي الأول

 

البوابة الألكترونية موقع وزاره التربيه والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

وفاة المخرج سميح منسى عن عمر ناهز 63 عامًا

نتيجة الكشف عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

مقتل شخصين على الأقل فى هجوم بـ«سكين» داخل قطار بألمانيا

فرنسا: سننفذ طلب بوركينا فاسو بسحب قواتنا خلال شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

انطلاق فعاليات معرض الكتاب 2023 «صور»

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن