بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة

يبدأ الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية محافظة القاهرة عبر البوابة الالكترونية موقع وزارة التربية والتعليم .

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 لطلاب الابتدائية والإعدادية محافظة القاهرة لسنوات

نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي

نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي

نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف الأول الإعدادي

نتيجة الصف الثاني الإعدادى

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الاستعلام عن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول 2023

يوضح التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي

عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي https://eduserv.cairo.gov.eg

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023

ثم اختيار الفصل الدراسي الأول