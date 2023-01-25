بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة
يبدأ الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية محافظة القاهرة عبر البوابة الالكترونية موقع وزارة التربية والتعليم .
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022
ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 لطلاب الابتدائية والإعدادية محافظة القاهرة لسنوات
نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي
نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي
نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي
نتيجة الصف الأول الإعدادي
نتيجة الصف الثاني الإعدادى
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بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023
الاستعلام عن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول 2023
يوضح التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي
عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي https://eduserv.cairo.gov.eg
تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.
يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:
الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.
اختيار المرحلة الدراسية من بين:
ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي
إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي
ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023
ثم اختيار الفصل الدراسي الأول