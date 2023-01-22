الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«اللهم بلغنا رمضان».. أفضل أدعية شهر رجب من القرآن الكريم والسنة النبوية

أدعية
أدعية

هل شهر رجب، ومع يزداد الفرح باقتراب شهر شعبان ورمضان، حيث الصوم والتقرب إلى الله، ومع هذا المناسبة، نقدم في السطور التالية عدد من أفضل أدعية شهر رجب للتقرب إلى الله.

أدعية بداية شهر رجب من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم اهَلْه علينا بالامن والإيمان، والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله عزوجل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

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«ادعوني استجب لكم».. أفضل أدعية الفرج من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

اللهم إني أسألك بأنك ملك ، وأنك على كل شيء مقتدر، وأنك ما تشاء من أمر يكون، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك الى الله ربك وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك محمد والائمة من أهَلْ بيته صلى الله عليه وعليهم انجح طلبتي”، ثم تسأل حاجتك.

دعاء شهر رجب 

اللهم صل على محمد وآلة الائمة،  ينابيع الحكمة واولى النعمة ومعادن العصمة، واعصمني بهم من كل سوء، ولا تأخذني على غرة ولا على غفلة، ولا تجعل عواقب اعمالي حسرة، وارض عني فان مغفرتك للظالمين، وأنا من الظالمين.

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أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 22 يناير 2023

اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني ، وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب.. يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقه ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبة، ومن الرزايا خطوبه.

اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك ، وعمل الخائفين منك، ويقين العابدين لك، اللهم أنت العلي العظيم، وأنا عبدك البائس الفقير، أنت الغني الحميد، وأنا العبد الذليل، اللهم صل على محمد وآلة وامنن بغناك على فقري، وبحلمك على جهَلْي، وبقوتك على ضعفي، يا قوي يا عزيز، اللهم صل على محمد وآلة الأوصياء المرضيين، واكفني ما اهمني من امر الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين .

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