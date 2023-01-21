الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«ادعوني استجب لكم».. أفضل أدعية الفرج من القرآن الكريم والسنة النبوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يسعي بها المسلمون للتقرب إلى الله، ففي السطور التالية نقدم أفضل أدعية الفرج من القرآن الكريم والسنة النبوية.

 

أفضل أدعية الفرج من القرآن الكريم والسنة النبوية:

اللهم لا منجى من الهم إلا أنت ولا كاشف عن الغم إلا أنت، اللهم فرج لي همي فليس لنا سواك، اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي، اللهم اجبر كسر قلبي وقدر لي الخير أينما كنت.

 

ربي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلا أحد، وأغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد.

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أدعية الامتحان والمذاكرة لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 قبل انطلاقها غدًا فى القاهرة

أدعوك يا الله بعزتك وجلالك أن تسهل علي كل صعب، وأنت تيسر لي أموري وتدبرها لي فإني لا أحسن التدبير، اللهم لا معين إلا أنت أعني على شدائد الدنيا ومصاعب الرزق.

 

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اللهم إني توكلت عليك وأنت خير الوكيل أن ترفع عني البلاء وتفرج همي وتزيح كربي يا أرحم الراحمين، يا من بيده ملكوت كل شيء ارزقني من خيرك الوفير، اللهم لا تجعل لي حاجة إلا وقضيتها.

 

يا فارج الهموم ويا قاضي الحاجات لي حاجة لك فلا تردني خائبًا، اللهم انظر إلي بعين الرحمة والمغفرة، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي وأغنني بحلالك عن حرامك.

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أدعية لفك الكرب.. دعاء الصباح اليوم السبت 21 يناير 2023

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

 

اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت، أسألك أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجاً ومخرجاً، وأ ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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