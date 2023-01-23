فضل الصيام في أول شهر رجب والأدعية المستحبة

يبحث العديد من المواطنين عن فضل الصيام فى أول رجب، بالإضافة إلى الأدعية المستحبة فى شهر رجبن وذلك بالتزامن مع اليوم الاثنين أول أيام شهر رجب.

فضل الصيام في أول شهر رجب

عن فضل الصيام قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن ما يثار بشأن صيام شهر رجب من البدع يعد من الشبهات الموسمية، مرددًا: «هذه الأقاويل من الشبهات الموسمية التي تتكرر في كل موسم».

وعن صيام شهر رجب، أكد مفتي الجمهورية: أن الصحيح، وهو قول جمهور الفقهاء، استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديث بخصوصه، إلا أنه داخل في العموميات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا.

وأوضح مفتي الجمهورية: أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرا عن أقسام البدعة فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، مضيفا: عندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة.

الأدعية المستحبة في شهر رجب

يوجد العديد من الأدعية المستحمة التي يحرص المسلمين على الإكثار من ترديدها في الليلة الأولى من شهر رجب ومن بينها: «سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» والدعاء الثاني : «يا مفرج فرج عني همي وغمي فرجًا عاجلًا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين».

الدعاء الثالث : «يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» والدعاء الرابع : «يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي».

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