الإثنين 23 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فضل الصيام في أول شهر رجب والأدعية المستحبة

شهر رجب
شهر رجب

يبحث العديد من المواطنين عن فضل الصيام فى أول رجب، بالإضافة إلى الأدعية المستحبة فى شهر رجبن وذلك بالتزامن مع اليوم الاثنين أول أيام شهر رجب.

فضل الصيام في أول شهر رجب

عن فضل الصيام قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن ما يثار بشأن صيام شهر رجب من البدع يعد من الشبهات الموسمية، مرددًا: «هذه الأقاويل من الشبهات الموسمية التي تتكرر في كل موسم».

وعن صيام شهر رجب، أكد مفتي الجمهورية: أن الصحيح، وهو قول جمهور الفقهاء، استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديث بخصوصه، إلا أنه داخل في العموميات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا.

وأوضح مفتي الجمهورية: أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرا عن أقسام البدعة فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، مضيفا: عندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة.

«اللهم بلغنا رمضان».. أفضل أدعية شهر رجب من القرآن الكريم والسنة النبوية

دعاء أول ليلة في شهر رجب 2023 وفضل الدعاء في هذا الشهر

دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1444 هجريًا

بعد المغرب.. «الإفتاء» تستطلع رؤية هلال شهر رجب اليوم

الأدعية المستحبة في شهر رجب

يوجد العديد من الأدعية المستحمة التي يحرص المسلمين على الإكثار من ترديدها في الليلة الأولى من شهر رجب ومن بينها: «سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» والدعاء الثاني : «يا مفرج فرج عني همي وغمي فرجًا عاجلًا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين».

الدعاء الثالث : «يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» والدعاء الرابع : «يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي».

قد يهمك.. 

أدعية استقبال شهر رجب المستحبة

الادعية المستحبة الصوم في رجب شهر رجب أول شهر رجب الصيام في أول شهر رجب الأدعية المستحبة في شهر رجب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

ضبط 3.74 طن زيت دون مستندات فى مخزن غير مرخص بالجيزة

وزير المالية: إطلاق حوار مجتمعى حول الموازنة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة

بـ18 قطعة أثرية.. «السياحة» تشارك فى بينالى الفنون الإسلامية بالسعودية

الرئيس السيسى يشهد بدء احتفالية عيد الشرطة الـ71 بعزف السلام الوطنى

اعتبارا من دفعة 2015.. حيثيات رفض دعوى تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

ضبط 79 قضية بنطاق الشرقية ودمياط بمضبوطات 150,043 طن أرز شعير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «الفرعون» إلى «الحاكم بأمر الله»

محمد العسيري

القابضة لصناعة الأوهام فى الصعيد

ماجد حبته

ألبانى فى معرض الكتاب!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

جمال-أسعد

الرموز بين التقديس والازدراء

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعطاء الأجيال

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

صور

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

الذهب الأصفر.. حصاد البرتقال من المنوفية

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية أصدر وزير الدفاع الاسرائيلى قرارًا بإزالتها

شملت «الضم» واقتحام الأقصى.. 4 رسائل من السفير الأمريكي بإسرائيل إلى «حكومة نتنياهو»

ارتفاع أسعار السلع فى إسرائيل.. وتحذيرات من فشل صناعة المواد الغذائية