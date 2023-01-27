الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

التعليم الأساسي
التعليم الأساسي

يستعلم الطلاب وأولياء الأمور في هذه الأثناء، عن نتائج الامتحانات للمراحل الابتدائية لسنوات الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي، كما يستعلم أولياء أمور طلاب المراحلة الاعدادية لسنوات الصفوف الأول والثاني الإعدادي عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.

بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 


توفر بوابة مصر التعليمية بوابة التعليم الاساسي الاستعلام عن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب كل من: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي - نتيجة الصف الاول الاعدادي - نتيجة الصف الثاني الاعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الالكترونية.

عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي https://eduserv.cairo.gov.eg

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدراسي المعلنة.

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023 

ثم اختيار الفصل الدراسي الأول

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محافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول

وبخصوص نتائج الامتحانات في محافظة الجيزة، قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه بناءً على قرار محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بعمل جداول لإعلان النتائج، وذلك لعدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة.

أوضحت فى بيان لها أمس الخميس، أن قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حرصت على توحيد إعلان النتائج وتقسيمها على أيام ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، علي أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.

وجاء جدول إعلان نتائج الامتحانات في محافظة الجيزة كالتالي..
الأحد الموافق 29/1/2023 .. إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي و نتيجة الصف الأول الإعدادي.
الإثنين الموافق 30/1/2023 .. إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي و نتيجة الصف الثاني الإعدادي.
الثلاثاء الموافق 31/1/2023 .. إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي.

2 إعدادي| نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط

رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

وبالنسبة لـ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ، من المقرر الإعلان عنها عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

بوابة مصر التعليمية بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي البوابة الألكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

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