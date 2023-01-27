تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2023، خاصة بعد إعلان مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل (الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي) للعام الدراسي 2022-2023.

رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ويمكن الحصول على نتيجة الصفوف من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي بالقاهرة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي (من هنا).

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

الدخول على رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة الخدمات التعليمية (من هنا) كتابة الرقم القومي للطالب. اختيار المرحلة الدراسية (الابتدائية – الإعدادية). اختيار الصف الدراسي (الرابع- الخامس- السادس). اختيار العام الدراسي (2022-2023). اختيار الفصل الدراسي (الأول). اضغط على (عرض النتيجة) لتظهر بالتفاصيل.

الحصول على نتيجة الصف الرابع من خلال التليفون الأرضي أو المحمول

طريقة أخرى للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال الاتصال علي رقم 09000100 من أي خط أرضي أو رقم 5757 من أي محمول كما يمكنكم الحصول على النتيجة الآن من المتحدث الآي من على الموقع الإلكتروني.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت في وقت سابق انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية.

وأكدت أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

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وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، بدأت المدارس في إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ غدًا السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.