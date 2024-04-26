موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

موعد انتهاء الموجة الحارة من أكثر ما يشغل الكثير من الأشخاص في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، بعد أن وصلت إلى معدلات كبيرة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 14 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد اعتبارًا من اليوم الجمعة مع نشاط للرياح وسقوط أمطار على بعض المناطق.

موعد انتهاء الموجة الحارة

ومن المتوقع انتهاء الموجة الحارة بدء من اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري، حيث تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، قد تكون رعدية أحيانًا.

في الوقت ذاته من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

كما تتوقع الأرصاد نشاط للرياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس يوم السبت 27 أبريل الجاري سقوط أمطار متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، قد تكون رعدية أحيانًا، ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

كما تكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مع نشاط رياح على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

أما حالة الطقس من يوم الأحد 28 أبريل إلى يوم الثلاثاء 30 أبريل فتشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وقد تكون رعدية أحيانًا، لذا فينصح بتوخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة المرورية والبحرية خلال فترات الأمطار والرياح النشطة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

وتشهد درجة الحرارة اليوم فى القاهرة، الصغرى 17 درجة مئوية، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية، أما في الإسكندرية، فيتوقع أن تسجل درجة حرارة صغرى 16 درجة مئوية، ودرجة عظمى تصل إلى 23 درجة مئوية.

وفي العلمين، متوقع أن تشهد درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 22 درجة مئوية، وفي مطروح، تسجل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية، مع درجة عظمى تبلغ 21 درجة مئوية.