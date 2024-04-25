الخميس 25 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

طقس حار
طقس حار

 التفآصيل الكاملة.. ما هي حالة الطقس اليوم 

 

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق ٢٥ أبريل، ويتساءل البعض عن ما هي حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم فى مصر 

وتمر القاهرة ومصر اليوم بأجواء متقلبة ومتنوعة من الطقس، حيث تشهد المناطق الوسطى والشمالية من البلاد تغيرات جوية ملحوظة. في القاهرة، تسود اليوم أجواء معتدلة إلى حارة نسبيًا، مع درجات حرارة تتراوح بين الـ 25 والـ30 درجة مئوية. كما يتوقع هبوب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، مما يجعل الجو مريحًا للقيام بالأنشطة الخارجية.

أما في باقي مناطق مصر، فيظهر التباين في الأحوال الجوية، حيث يمكن أن تتراوح درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، وقد تتأثر بالأمطار المحلية في بعض المناطق. ينصح بتوخي الحذر ومتابعة تقارير الطقس المحلية للحصول على معلومات دقيقة حول الحالة الجوية.

في هذه الظروف، يُنصح باتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات الجوية، مثل ارتداء الملابس المناسبة وشرب السوائل بانتظام للحفاظ على الهضم. كما يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، والبقاء في أماكن مظللة قدر الإمكان.

حالة الطقس اليوم الخميس 25 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

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حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

يشهد طقس الإسكندرية سقوط أمطار رعدية غزيرة على مختلف الأنحاء بسبب منخفض جوي تتعرض له المحافظات الساحلية، وتأثرت به عروس البحر المتوسط، شمل سقوط أمطار بشكل متقطع. 

 

 حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع 

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس: تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 40% تقريبًا»، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد على وجود نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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