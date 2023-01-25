من هنا.. بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يتساءل الآلاف من طلاب الأزهر الشريف في مختلف المحافظات عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، إذ ينتظر طلاب الإعدادية الأزهرية من جميع محافظات مصر إعلان النتيجة، إذ بدأ الطلاب في البحث عن موعد ظهور النتيجة منذ اليوم التالي من انتهاء الامتحانات.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وفي السطور الآتية، "الدستور" يكشف تفاصيل الكاملة حول بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وقالت المصادر إن نتائج الإعدادية يتم الإعلان عنها قريبا، ولكن لم يتم تحديد موعد ثابت وهذا يتوقف لعملية التصحيح ورصد الدرجات، كما أشار الأزهر إلى أن فترة الامتحانات هذا العام شهدت استقرار ملحوظ ما يجعل نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تعد الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التي يهتم بها الطالب لأنه ينتقل لمرحلة تعليمية جديدة، إذ يأمل الكثير من الطلاب أن يحصدون درجات عالية من النجاح في الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس المتفوقين، وخلال الفقرة التالية نقدم لكم الرابط وخطوات الاستعلام.

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بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 14-1-2023 واستمرت فترة الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 21-1-2023، مؤكدا أن الامتحانات كانت ميسرة ولا يوجد بها أي صعوبة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتائج

للحصول على النتيجة افتح رابط بوابة الأزهر الإلكترونية: من خلال هذا الرابـــــــــط

حيث أن بوابة الأزهر الشريف تتيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عبر موقعها الرسمي للفصل الدراسي الأول 2023 فور الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية بعد انتهاء عمليات التجميع والرصد للدرجات، والمراجعة للأوراق الامتحانية واعتمادها بشكل رسمي من مشيخة الأزهر.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الضغط على خدمات الأزهر الشريف.

النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ادخال الاسم.

رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.