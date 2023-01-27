رابط بوابة التعليم الأساسى 2023 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من المواضيع التى زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل

الدستور تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى :

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول للعام الدراسى 2023 فور اعتمادها وظهورها رسميا، وذلك من خلال الضغط على الرابط الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 .

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية "ترم أول" 2023

الضغط على بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا). اختيار المرحلة التعليمية اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادى من خلال الضغط على الخانة المخصصة لذلك اختيار العام الدراسى الحالى 2023 ويقوم بتحديد الترم الأول خلال الخانة المخصصة لذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة منه والخاصة به (الأسم- رقم التليفون_ العنوان) - ثم يكتب التلميذ أرقام لاتليفون الخاص به خلال الخانات المخصصة لذلك - وفى الختام يقوم التلميذ بالضغط على أيقونة الاستعلام، وذلك ستظهر النتيجة كاملة

المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

ومن ناحيتها أكدت المديريات التعليمية، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها رسميا من كل محافظ في محافظته، ويمكن معرفتها بالاسم ورقم الجلوس، حيث إن أعمال التصحيح مستمرة وتتم بعناية ودقة تامة، ليأخذ كل طالب حقه

تعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى