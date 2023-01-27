الجمعة 27 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة التعليم الأساسى 2023 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من المواضيع التى زاد معدل البحث عنها  خلال الساعات القليلة الماضية  من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل 

رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 بالاسم

 الدستور تستعرض جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى :

 

 أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول للعام الدراسى 2023 فور اعتمادها وظهورها رسميا، وذلك من خلال الضغط على الرابط الخاص ببوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 .

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية "ترم أول" 2023 

  1. الضغط على بوابة نتائج التعليم الأساسى 2023 من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).
  2. اختيار المرحلة التعليمية
  3. اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادى من خلال الضغط على الخانة المخصصة لذلك
  4. اختيار العام الدراسى الحالى 2023 ويقوم بتحديد الترم الأول خلال الخانة المخصصة لذلك
  5. كتابة جميع البيانات المطلوبة منه والخاصة به (الأسم- رقم التليفون_ العنوان)
  6. - ثم يكتب التلميذ أرقام لاتليفون الخاص به خلال الخانات المخصصة لذلك
  7. - وفى الختام يقوم التلميذ بالضغط على أيقونة الاستعلام، وذلك ستظهر النتيجة كاملة

المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

ومن ناحيتها أكدت المديريات التعليمية، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها رسميا من كل محافظ في محافظته، ويمكن معرفتها بالاسم ورقم الجلوس، حيث إن أعمال التصحيح مستمرة وتتم بعناية ودقة تامة، ليأخذ كل طالب حقه

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول وموعد ظهورها

وزير التعليم: إعلان نتيجة الإعدادية فى الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام

تعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائى 

  1. الدخول  على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى من خلال الضغط على  هذا الرابط (من هنا)
  2. اختيار المرحلة التعليمية ويحدد اختيار سنوات النقل التابعة للتعليم الأساسى
  3. لضغط على أيقونة الصف السادس الإبتدائى
  4. اختيار العام الدراسي الحالي، وتحديد الترم الأول في خانة الفصل الدراسي
  5. يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة
  6. كتابة رقم تليفونه الخاص
  7. الضغط على أيقونة استعلام حيث تظهر النتيجة.

إصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوي

 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بوابة نتائج التعليم الأساسي بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 بوابة التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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