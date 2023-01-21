السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خامسة ابتدائي.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي

الخامس الابتدائي
الخامس الابتدائي

بعد انتهاء امتحانات خامسة ابتدائي، ينتظر أولياء الأمور نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي التي من المتوقع ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم البوابة الالكترونية بوابة التعليم الأساسي.

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل لفصول

نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي

نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي

نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف الاول الإعدادي 

نتيجة الصف الثاني الإعدادى

 

الاستعلام عن نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي

يوضح التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي

عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي https://eduserv.cairo.gov.eg 

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.

يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

اختيار المرحلة الدراسية من بين:

ابتدائية: نتيجة الصف الرابع الابتدائي - نتيجة الصف الخامس الابتدائي - نتيجة الصف السادس الابتدائي

إعدادية: نتيجة الصف الاول الاعدادي – نتيجة الصف الثاني الاعدادي

 

ثم اختيار العام الدراسي 2022 /2023 

ثم اختيار الفصل الدراسي الأول

 

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موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وفي هذه الأثناء، يقضي طلاب سنوات النقل كل من الصف الرابع الابتدائي - الصف الخامس الابتدائي - الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي - الصف الثاني الإعدادي، إجازة نصف العام 2023، ويبحث أولياء الأمور عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني أو الترم الثاني، ووفقا للخريطة الزمنية المعلنة من وزارة التربية والتعليم يأتي موعد بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب في فبراير المقبل يوم السبت الموافق يوم 11، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني حتى 8 يونيو، ثم تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

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رئيس التحرير

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