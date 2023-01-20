الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ابتدائي وإعدادي.. بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2023

الصف الرابع الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي

أتاحت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الفصل الدراسي الأول لكل من الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، عبر بوابة التعليم الاساسي eduserv.cairo.gov.eg للاستعلام عن نتائج امتحانات الترم الاول 2022 .

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بوابة التعليم الاساسي محافظة القاهرة eduserv.cairo.gov.eg

وتوفر بوابة التعليم الاساسي eduserv.cairo.gov.eg الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل برقم الجلوس كل من الصف الرابع الابتدائي - الصف الخامس الابتدائي - الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي - الصف الثاني الاعدادي، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

وتوفر بوابة التعليم الأساسي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، نتائج امتحانات حيث يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي. 

https://eduserv.cairo.gov.eg

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم مدون في شهادة ميلاد الطالب.

قم باختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية أو الإعدادية.

اختر المرحلة التعليمية التي تضم نتيجة كل من:

  • نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي
  • نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي
  • نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي
  • نتيجة امتحان الصف الاول الاعدادي
  • نتيجة امتحان الصف الثاني الاعدادي

أما أثناء خانة الفصل الدراسي قم باختيار الأول.

حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

الضغط على قائمة “استعلام”، والانتظار لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة التقييمات.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2023

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط 2023 الترم الأول

 

دلالات ألوان نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي 2023

وظهرت فقط نتيجة رابعة ابتدائي 2022 الفصل الدراسي الاول عبر بوابة التعليم الاساسي 

eduserv.cairo.gov.eg

ويتم إعلان نتائج صفوف النقل الابتدائي بالألوان، حيث يشير كل لون إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب، كالتالي:-

اللون الأزرق blue يوضح أن الطالب قد فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات، من 85 درجة إلى 100 درجة.

أما اللون الأخضر green يوضح أن التلميذ قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة، “أكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

واللون الأصفر yellow يوضح أن المتعلم بحاجة لبعض الدعم، “أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

أما اللون الأحمر red يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات، “من 1 لأقل من 50 درجة.

نتيجة امتحان الصف الرابع الابتدائي نتيجة رابعة ابتدائي 2022 بوابة التعليم الأساسي نتيجة امتحان الصف الخامس الابتدائي نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي الصف الأول الإعدادي الصف الثاني الإعدادي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة نتائج امتحانات الترم الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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