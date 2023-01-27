الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

2 إعدادي| نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط

الثاني الإعدادي
الثاني الإعدادي

ما زال البحث مستمر عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط، حيث يترقب الكثير من طلبة الصف الثاني الاعدادي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، الإعلان عن النتائج بالاسم فقط، إذ انتهت كافة المحافظات من اختبارات نصف العام الأول.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2023

 من المقرر أن يكون الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الاول 2022-2023، عقب الانتهاء من تصحيح إجابات الاختبارات في كل مدرسة علي حدة، وسوف تعلن النتائج بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بالاسم فقط

يتيح للطلاب والطالبات الحصول على النتائج بالاسم فقط من خلال التوجه إلى المدرسة المسجل بها والاطلاع على كشوف بأسماء الطلاب مضاف إليها النتائج بالدرجات وللاستعلام عن النتيجة اضغط هنـــــــــــــــــــــا

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 برقم الجلوس

يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس بمحافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي عبر الرابط التالي.
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
ثانياً- اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».
ثالثاً- عند خانة الصف اختر الصف الثاني الإعدادى.
رابعاً- اختر الفصل الدراسي الأول.
خامساً- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.
سادساً- أدخل البيانات المطلوبة ورقم الجلوس بشكل صحيح.
سابعاً- الضغط على «استعلام»؛ لتظهر نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 بمجرد اعتمادها اضغط هنـــــــــــــــــــــا

توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي 2023 ترم أول


المواد التي تضاف إلى المجموع

توزيع مادة اللغة العربية، الدرجة الكلية 80 درجة، 64 درجة لامتحان نصف العام، 8 درجات مواظبة وسلوك، 8 درجات للاختبارات الشهرية، 16 درجة لأعمال السنة.

توزيع مادة اللغة الإنجليزية، الدرجة الكلية  60 درجة، 48 درجة لامتحان نصف السنة، 6 درجات مواظبة وسلوك، 6 للامتحانات الشهر، 12 درجة لأعمال السنة.

توزيع مادة الرياضيات، الدرجة الكلية  60 درجة، 48 درجة لامتحان نصف السنة، 6 درجات مواظبة وسلوك، 6 للامتحانات الشهر، 12 درجة لأعمال السنة.

توزيع مادة الدراسات الاجتماعية، الدرجة الكلية 40 درجة، 32 درجة لامتحان نصف العام،  4 درجات سلوك ومواظبة، 4 درجات لامتحانات الشهر، 8 درجات أعمال السنة.

توزيع مادة العلوم، الدرجة الكلية 40 درجة، 32 درجة للامتحان نصف العام، 4 درجات سلوك ومواظبة، 4 درجات لامتحانات الشهر، 8 درجات أعمال السنة.
 

مواد لا تضاف درجاتها للمجموع الكلي

الدرجة الكلية لمادة الدين من 40 ومادة الحاسب الآلي 20 درجة والتربية الفنية 20 درجة.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 برقم الجلوس للترم الأول

نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسي 2023

 

نتيجة نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2023 2 إعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي نتيجة تانية إعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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