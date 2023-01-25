الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسي 2023

جريدة الدستور

نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى.. الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل حيث يبحث عن نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى.

وترصد «الدستور» لمتابعيها نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى، ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

 

نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الاساسى
 

ينتظر الآلاف من أولياء الأمور، إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2022-2023، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023: تجدون هنا: نتيجة الصف الثاني الإعدادي.


نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى

- زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

- ثم تحديد نتائج المرحلة الإعدادية.

- اختر نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023.

- ثم حدد نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- اكتب رقمك القومي المكون من 14 رقما.

- بعد ذلك قم بكتابة اسم الطالب رباعي.

- انقر فوق عرض النتائج.

- سيتم عرض نتيجة الطالب فى الحال.


نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسي


أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات اختبارات الترم الاول للعام الدراسي 2022-2023، لجميع صفوف النقل، ما عدا الشهادة الإعدادية والثانوية العامة:

- العلامة الكلية لمادة اللغة العربية هي 80 درجة، ودرجة النجاح 40 درجة فقط.

- تبلغ العلامة الكلية لمادة اللغة الإنجليزية 60 درجة، ودرجة النجاح 30 درجة.

- تقدر العلامة الكلية لمادة الدراسات الاجتماعية بـ 40 درجة، وتبلغ علامة النجاح 20 درجة.

- تقدر علامة مادة الرياضيات بـ 60 درجة وتقسم إلى فرعي الجبر والهندسة، بينما تبلغ علامة النجاح 30 درجة.

من هنا.. بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

رابط نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسي 

نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسي.. وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها عبر العديد من المواقع، التي تفيد بظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر مواقع الإنترنت، مؤكدة أن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة، كما أنه لن يتم رفع النتيجة عبر المواقع الإلكترونية سوي نتيجة الصف الأول الإعدادى محافظة القاهرة فقط وسيتم عرض باقي المحافظات في المدارس فقط.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي وزارة التربية والتعليم التعليم الأساسي نتيجة الصف الثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى نتيجة الصف الثاني الإعدادي

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