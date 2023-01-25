رابط نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس 2023

تصدرت نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في عدد من المحافظات، فمن المقرر الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023

ويرصد لكم "الدستور" خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس، فور اعتمادها رسميا، من خلال اتباع السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس من هنا.

اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة للاستعلام بخصوصها.

تحديد خيار سنوات النقل التي تكون تابعة للتعليم الأساسيّ.

اختيار الصف السادس الابتدائي في الخانة المخصصة بالصف.

اختيار العام الدراسي الجاري لعام 2023.

تحديد الترم الدراسي الاول في خانة الفصل الدراسي.

ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالتلميذ والتي منها الرقم القومي لطلاب الصف السادس (مكون من أربعة عشر رقما).

تدوين الرقم الخاص بجلوس التلميذ، والذي الحصول عليه مسبقاً من خلال المدرسة الملحق بها التلميذ.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

انتظر قليلاً لكي تظهر النتيجة كاملة بكشف بيان النجاح.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول سيتم تحديده في كل محافظة على حدة.

وأوضحت أنه سيتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول من قبل المحافظ المختص، بعد انتهاء المديرية التعليمية من أعمال التصحيح وإعداد النتيجة وتحويلها إلى ألوان تعبر عن التقديرات الخاصة بكل طالب والمهارات التي اكتسبها خلال الفصل الدراسي.

في سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الدراسي 2023-2024 غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وطالب مجلس الوزراء، جميع الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.