"أكسيوس": إسرائيل أبلغت مصر بأن هناك "فرصة أخيرة" للاتفاق قبل اجتياح رفح

قال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها مستعدة لمنح مفاوضات الأسرى "فرصة واحدة وأخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع "حماس"، ولكن إذا لم يتم إحراز تقدم قريبًا فسوف تمضي قدمًا في اجتياح بري لرفح.

وأفاد أحد المسؤولين للموقع: "أبلغت إسرائيل مصر بأنها جادة في الاستعدادات لشن العملية في رفح وأنها لن تسمح لحماس بالتباطؤ".

وأضاف المسؤول أن الرسالة الإسرائيلية كانت أن "هناك موعدًا نهائيًا واضحًا لاجتياح رفح"، وأن إسرائيل لن توافق على "جولة أخرى من محادثات عديمة الجدوى بغرض الاحتيال".