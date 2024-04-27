السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الترجى يكرر فوزه على صن داونز ويضرب موعدا مع الأهلى بنهائى أفريقيا

الترجي وصن داونز
الترجي وصن داونز

كرر فريق الترجي التونسي، الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل رائد بو شنيبة هدف المباراة الوحيد لصالح الترجي في شباك صن داونز في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكان الفريق التونسي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

عاصفة رعدية توقف لقاء الإياب

قرر حكم مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، إيقاف المباراة المقامة بين الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار الحكم بتوقف المباراة بعد 20 دقيقة من بدايتها؛ بسبب غزارة الأمطار ووجود عاصفة رعدية في ملعب "لوفتوس سرسفيلد" معقل فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

ستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.

أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.

تشكيل صن داونز لمواجهة الترجي

جاء تشكيل الفريق الجنوب أفريقي الذي خاض لقاء الترجي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: توبي مفالا - كويتزي - كيكانا.

خط الوسط: ديفاين لونجا- باثوسي أوباس - مارسيلو أليندي - خوليسو موداو.

خط الهجوم: ثابيلو ماسيكو- لوكاس ريبيرو كوستا - بيتر شالولايل.

تشكيل الترجي التونسي لمواجهة صن داونز

جاء تشكيل الترجي الذي خاض المباراة  على النحو الاتي:

حراسة المرمى: أمان الله ماميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجر أهولو - حسام تقا - غيلان الشعلالي - حسام الدين غشة.

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز.

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