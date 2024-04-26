الترجى يطمح لعبور صن داونز وبلوغ نهائى دورى أبطال إفريقيا

يخوض فريق الترجي التونسي، مواجهة قوية وصعبة، عندما يحل ضيفا على صن داونز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويطمح الترجي لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد تحقيقه الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رادس.

الخروج بنتيجة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز

بات فريق أبناء باب سويقة، مطالبا بالخروج بنتيجة التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز من أجل الحصول على مقعد في نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى من نسخة 2018-2019 التي توج الفريق التونسي بلقبها.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو، لمواصلة نتائج الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال.

وسيعول ممثل الكرة التونسية، على جهود وقدرات عدد من لاعبيه، في مقدمتهم الحارس الشاب الواعد أمان الله مميش، بجانب خبرات خبرات ياسين مرياح ومحمد توجاي وغيلان الشعلالي ونشاط حسام تقا، بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي رودريجو ويان ساس.

صن داونز يطمح لحصد الفوز على حساب الترجي

من جانبه، يطمح صن داونز، بقيادة مدربه رولاني موكوينا، لحصد الفوز على حساب الترجي وتعويض خسارة لقاء الذهاب من أجل العبور للدور النهائي لأول مرة منذ نسخة 2016 التي توج بها على حساب الزمالك.

كما يأمل موكوينا في قيادة صن داونز نحو حصد لقب النسخة الحالية لدوري الأبطال، بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأفريقي لكرة القدم على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وسينتظر الفائز من مباراتي الذهاب والإياب، في النهائي، الفائز من مواجهتي الأهلي مع مازيمبي.