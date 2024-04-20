السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الترجي يخطف فوزا ثمينا على صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي التونسي
الترجي التونسي

خطف فريق الترجي التونسي، فوزا ثمينا على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل البرازيلي يان ساس هدف المباراة الوحيد لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

ورغم النتيجة الإيجابية التي حققها الترجي على ملعبه ووسط جماهيره لكنها لا تضمن له الاقتراب من نهائي المسابقة قبل مباراة الإياب أمام الفريق الجنوب أفريقي والتي ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل في بريتوريا.

وينتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الترجي وصن داونز، مع المتأهل من مباراة الأهلي ومازيمبي على لقب النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

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