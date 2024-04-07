الترجي التونسى يهزم أسيك الإيفوارى بضربات الترجيح ويبلغ قبل نهائى أبطال إفريقيا

تأهل الترجي التونسي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال رفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه مساء السبت على أسيك أبيدجان الإيفواري 4 /2 بضربات الترجيح، عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.



ولم تشهد مباراة الإياب جديدا عما حدث في مباراة الذهاب بتونس والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح لتحديد الفائز.



ونجح الترجي في الفوز بضربات الترجيح بنتيجة 4 /2، ليضرب موعدا مع صن داونز الجنوب إفريقي في الدور قبل النهائي، وهو الذي تأهل بدوره بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني 3 / 2 بضربات الترجيح.

وتقام مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز في تونس يوم 19 أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب في بريتوريا يوم 26 أبريل.