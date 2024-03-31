هل يمنع التعادل السلبي الترجي ومازيمبي من التأهل إلى دور قبل النهائي؟

الأهلي هو النادي الوحيد في مواجهات الذهاب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي نجح في الافلات من السقوط في فخ التعادل السلبي، إذ تمكن من تحقيق الانتصار على نادي سيمبا التنزاني بنتيجة هدف نظيف سجله اللاعب أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة على الملعب الوطني مكابا في مدينة دار السلام.

وهذا الانتصار قيمته عالية جدًا لأنه الأول من نوعه على الملعب الوطني مكابا إذ استطاع الأهلي أخيرا أن يفك عقدته أمام سيمبا على هذا الملعب كما أن هذا الانتصار جعل الأهلي يقطع ثلاثة أرباع المشوار نحو التأهل إلى دور قبل النهائي: فماذا كان مصير سيمبا حين انهزم في مباراة الذهاب في دور اقصائي على ملعبه؟.

سيمبا

في نسخة 2013 تعرض سيمبا لنفس الموقف تماما لكن في الدور التمهيدي، إذ خسر بنتيجة هدف دون رد على يد نادي ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في لقاء الذهاب، كما أنه خسر بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل في لقاء العودة.

على الجانب الآخر، فالمواجهات الثلاث الأخرى التي انتهت على وقع التعادل دون أهداف، فهي تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نادي بترو إتليتيكو الأنجولي على ملعب مازيمبي في مدينة لوبوماشي، والترجي الرياضي التونسي مع نادي آسيك ميموزا من ساحل العاج على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، ويانج أفريكانز مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على الملعب الوطني مكابا.

فماذا حقق الثلاثي مازيمبي، والترجي، ويانج أفريكانز في مباراة الإياب بعد التعادل السلبي على ملعبهم في مباراة الذهاب؟.

مازيمبي

في نسخة 2012 تعادل مازيمبي مع الترجي أيضا سلبيا في لقاء الذهاب في دور الأربعة على ملعب مازيمبي، وكانت النتيجة أنه فشل في الصعود إلى المباراة النهائية إثر هزيمته بنتيجة هدف نظيف في لقاء العودة على ملعب المنزة في تونس العاصمة.

الترجي

في نسخة 1990 تعادل الترجي مع الأهلي دون أهداف في مباراة الذهاب في دور الـ16، وفي مباراة الإياب تمكن الترجي من فرض النتيجة نفسها على الأهلي، واستطاع الترجي في الأخير أن يقصي الأهلي بضربات ترجيحية 5 – 4.

يانج أفريكانز

لم يحدث من قبل أن تعادل بنتيجة سلبية على ملعبه في لقاء الذهاب في أي دور من الأدوار الإقصائية.

إذن سيمبا حين خسر لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة هدف دون رد تحديدا خرج من الدور التمهيدي في حين النادي الوحيد الذي تعادل دون أهداف في لقاء العودة على ملعبه، وتأهل إلى الدور التالي هو الترجي بينما مازيمبي لم يتمكن من تجاوز دور نصف النهائي أما يانج أفريكانز، ففرصه تبدو صعبة للغاية في تخطي صن داونز.